Великобритания ведет разведку у берегов Крыма

Военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух самолет радиоэлектронной разведки для проведения разведывательной операции в Черном море и у побережья Крыма.

Соответствующие данные опубликовал мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Самолет Bombardier Global Express Sentinel рано утром взлетел с авиабазы Вэддингтон и уже около 8 утра по московскому времени был замечен над акваторией Черного моря. В 8:05 он начал разведывательную операцию, совершив первый маневр облета недалеко от поселка Черноморское на западе Крыма, после чего продолжил разведку. Во время операции близко к побережью Крыма не подлетал.

Как ранее сообщалось, в середине апреля у берегов полуострова был замечен патрульный противолодочный .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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