Происшествия
В Симферополе неизвестные похитили пчелку-учителя
В крымской столице злоумышленники похитили одну из кованых «симферопольских пчел» — пчелку-учителя, расположенную на улице Ленина, недалеко от КРИППО.
Фото того, что осталось от скульптуры, местные жители опубликовали в соцсети.
— Какие-то негодяи оторвали пчелку-учителя, — написал симферополец.Жителей крымской столицы возмутил этот поступок, но они надеются, что вскоре пчелка вернется на прежнее место.
«Симферопольские пчелы»- это проект, который придумала и воплотила в жизнь одна из крымских строительных компаний. Всего по городу уже размещено 30 пчел, символизирующих самые разные профессии.
Задумка не случайна — в верхней части герба Симферополя расположено золотое изображение летящей пчелы как символа трудолюбия и пользы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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