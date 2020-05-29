В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

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В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Еще один пациент, зараженный ранее, выписан из больницы после выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 125 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 702 человека.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса. С начала пандемии в РК зарегистрировано 369 случаев заражения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек. COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному. Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.

Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается. Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.

Мало коронавируса: бешеная кошка закрыла на карантин целый поселок в Крыму. В Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки, сообщает пресс-служба ведомства.