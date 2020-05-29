Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки ● Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек ● За время самоизоляции в Крыму улучшилось состояние растений и стало больше птиц ● Туристический рынок упадет на 70 процентов ● Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом
фото © pixabay.com
В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Еще один пациент, зараженный ранее, выписан из больницы после выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 125 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 702 человека.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса. С начала пандемии в РК зарегистрировано 369 случаев заражения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек. COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.
В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному. Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.
Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается. Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.
Мало коронавируса: бешеная кошка закрыла на карантин целый поселок в Крыму. В Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки, сообщает пресс-служба ведомства.
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом
В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек
COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Симферополю пообещали дать чуть больше воды
Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.