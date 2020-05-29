В парках Симферополя начали ставить туалеты

Подрядчик приступил к установке новых общественных туалетов в парках и скверах Симферополя.

Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса.

«На сегодняшний день первый стационарный общественный туалет уже размещен в сквере имени Григория Потемкина, в районе Музыкального училища. В ближайшее время общественные туалеты будут установлены в сквере у кинотеатра «Космос» и у входа в Гагаринский парк, со стороны улицы Павленко. Размещение данных объектов на указанных участках необходимо прежде всего для удобства жителей и гостей крымской столицы», – цитирует Кирсу пресс-служба администрации города.

Все новые объекты – со стационарным водоснабжением и водоотведением.

Кирса уточнил, что в ходе конкурсных процедур именно «Метроград» получил право на размещение стационарных общественных туалетов в Симферополе. После этого предприятием были проведены закупочные процедуры и определен подрядчик для выполнения работ по их изготовлению и монтажу.

Директор предприятия добавил, что в сжатые сроки на территории, прилегающей к объектам, будет уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.

Ранее Кирса сообщил, что в эксплуатацию объекты планируется сдать ориентировочно в июне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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