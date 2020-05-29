Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +15
море +16

Власть

В парках Симферополя начали ставить туалеты

Подрядчик приступил к установке новых общественных туалетов в парках и скверах Симферополя.

Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса.

«На сегодняшний день первый стационарный общественный туалет уже размещен в сквере имени Григория Потемкина, в районе Музыкального училища. В ближайшее время общественные туалеты будут установлены в сквере у кинотеатра «Космос» и у входа в Гагаринский парк, со стороны улицы Павленко. Размещение данных объектов на указанных участках необходимо прежде всего для удобства жителей и гостей крымской столицы», – цитирует Кирсу пресс-служба администрации города.

Все новые объекты – со стационарным водоснабжением и водоотведением.

Кирса уточнил, что в ходе конкурсных процедур именно «Метроград» получил право на размещение стационарных общественных туалетов в Симферополе. После этого предприятием были проведены закупочные процедуры и определен подрядчик для выполнения работ по их изготовлению и монтажу.

Директор предприятия добавил, что в сжатые сроки на территории, прилегающей к объектам, будет уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.

Ранее Кирса сообщил, что в эксплуатацию объекты планируется сдать ориентировочно в июне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополю пообещали дать чуть больше воды. Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.

Власти Феодосии хотят выяснить как вино попало в ливневку города. Администрация Феодосии проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом.

В Ялте снова будут проводить субботники. Ближайшее общегородское мероприятие по уборке территории запланировано на 30 мая, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров. Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек

COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

Водный кризис
Симферополю пообещали дать чуть больше воды

Симферополю пообещали дать чуть больше воды

Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации