Власть
В Крыму журналисты телеканала «Миллет» массово написали заявления об увольнении
Восемь из десяти корреспондентов новостного отдела крымско-татарского телеканала «Миллет» написали заявления об увольнении.
Об этом сообщил один из сотрудников телеканала.
«Почти весь отдел новостной (программы) «Хыдырлез» – восемь из десяти корреспондентов – написали заявление об увольнении, – сообщила собеседница агентства. – Конфликт зрел давно, месяца два, мы терпели и вот решились».
По ее словам, заявления сотрудники телеканала написали накануне. Если руководство их подпишет, то журналисты прекратят работать 11 июня. Причиной увольнения сотрудников стало их недовольство новым главным редактором.
«Ее назначили недавно, в марте. До этого она работала шеф-редактором. Эту должность она получила после ухода предыдущего главного редактора. Мы хотим, чтобы ее убрали. Нам не нужен этот конфликт», – отметила журналист.
Должность главного редактора телеканала «Миллет» сейчас занимает Диляра Шевкетова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24». Крупнейший в мире американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24».
Украинский парламент одобрил законопроект по иновещанию для Крыма. Верховная Рада Украины одобрила внесение изменений в закон, которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на территорию Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса. Пресс-служба главы Крыма попросила представителей СМИ временно ограничить посещение Совета министров республики из-за ситуации с коронавирусом.
Из-за солнца в Крыму ожидаются сбои в телерадиовещании. На полуостров пришло сезонное явление — интерференция, при котором солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне находятся на одной линии. Радиосигнал солнца может вызвать «шумы» изображения и звука.
Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе
В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.
Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку видео
Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь-Ялта: водитель автокрана, у которого отказали тормоза, чтобы не въехать в едущий перед ним троллейбус, выехал на встречную полосу.
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом
В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
26 мая
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.