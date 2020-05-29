Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +15
море +16

Власть

В Крыму журналисты телеканала «Миллет» массово написали заявления об увольнении

16:26 пятница, 29 мая 2020

Восемь из десяти корреспондентов новостного отдела крымско-татарского телеканала «Миллет» написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил один из сотрудников телеканала.

«Почти весь отдел новостной (программы) «Хыдырлез» – восемь из десяти корреспондентов – написали заявление об увольнении, – сообщила собеседница агентства. – Конфликт зрел давно, месяца два, мы терпели и вот решились».

По ее словам, заявления сотрудники телеканала написали накануне. Если руководство их подпишет, то журналисты прекратят работать 11 июня. Причиной увольнения сотрудников стало их недовольство новым главным редактором.

«Ее назначили недавно, в марте. До этого она работала шеф-редактором. Эту должность она получила после ухода предыдущего главного редактора. Мы хотим, чтобы ее убрали. Нам не нужен этот конфликт», – отметила журналист.

Должность главного редактора телеканала «Миллет» сейчас занимает Диляра Шевкетова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24». Крупнейший в мире американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24».

Украинский парламент одобрил законопроект по иновещанию для Крыма. Верховная Рада Украины одобрила внесение изменений в закон, которым предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на территорию Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса. Пресс-служба главы Крыма попросила представителей СМИ временно ограничить посещение Совета министров республики из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за солнца в Крыму ожидаются сбои в телерадиовещании. На полуостров пришло сезонное явление — интерференция, при котором солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне находятся на одной линии. Радиосигнал солнца может вызвать «шумы» изображения и звука.

Власть
Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Происшествия
Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку

Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку видео

Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь-Ялта: водитель автокрана, у которого отказали тормоза, чтобы не въехать в едущий перед ним троллейбус, выехал на встречную полосу.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации