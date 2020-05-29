В Крыму журналисты телеканала «Миллет» массово написали заявления об увольнении

Восемь из десяти корреспондентов новостного отдела крымско-татарского телеканала «Миллет» написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил один из сотрудников телеканала.

«Почти весь отдел новостной (программы) «Хыдырлез» – восемь из десяти корреспондентов – написали заявление об увольнении, – сообщила собеседница агентства. – Конфликт зрел давно, месяца два, мы терпели и вот решились».

По ее словам, заявления сотрудники телеканала написали накануне. Если руководство их подпишет, то журналисты прекратят работать 11 июня. Причиной увольнения сотрудников стало их недовольство новым главным редактором.

«Ее назначили недавно, в марте. До этого она работала шеф-редактором. Эту должность она получила после ухода предыдущего главного редактора. Мы хотим, чтобы ее убрали. Нам не нужен этот конфликт», – отметила журналист.

Должность главного редактора телеканала «Миллет» сейчас занимает Диляра Шевкетова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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