В Крыму взяли под стражу похитителя подростка

Нижнегорский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который похитил подростка, требовал за него выкуп, а после – заставил трудиться на сельскохозяйственной базе.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов следствия известно, что 22 мая владелец одной из сельхозпредприятий Нижнегорского района увидел недалеко от своих земель 15-летнего подростка с металлоискателем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он затащил его в машину, после чего приехал к тете ребенка, у которой тот гостил. Не выпуская жертву из автомобиля, он заявил, что отпустит мальчика на свободу только за 120 тысяч рублей.

После этого он привез подростка на сельскохозяйственную базу, где заставил того выполнять различную работу. Накануне он был задержан.

Следователи из СГУ СКР России по Крыму обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому. Защита выступала за меру, не связанную с содержанием под стражей, а обвинение наоборот, настаивало на аресте. Суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении обвиняемого под стражу сроком на два месяца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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