Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +14
море +16

Власть

В Крыму взяли под стражу похитителя подростка

Нижнегорский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который похитил подростка, требовал за него выкуп, а после – заставил трудиться на сельскохозяйственной базе.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов следствия известно, что 22 мая владелец одной из сельхозпредприятий Нижнегорского района увидел недалеко от своих земель 15-летнего подростка с металлоискателем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он затащил его в машину, после чего приехал к тете ребенка, у которой тот гостил. Не выпуская жертву из автомобиля, он заявил, что отпустит мальчика на свободу только за 120 тысяч рублей.

После этого он привез подростка на сельскохозяйственную базу, где заставил того выполнять различную работу. Накануне он был задержан.

Следователи из СГУ СКР России по Крыму обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому. Защита выступала за меру, не связанную с содержанием под стражей, а обвинение наоборот, настаивало на аресте. Суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении обвиняемого под стражу сроком на два месяца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории закрыли подпольный ломбард. В ходе проверки прокуратуры Евпатории выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина осуществляет деятельность ломбарда, то есть предоставление займов гражданам под залог имущества.

Херсонского эк-депутата будут судить за вымогательство у крымчанина. Прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении экс-депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен у жителя Крыма.

Следком обвинил крымчанина в похищении 15-летнего подростка. Следком России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего владельца одного из крестьянско-фермерских хозяйств Нижнегорского района по обвинению в похищении 15-летнего подростка.

Руководителя пансионата в Алуште обвиняют в растрате. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника пансионата по факту присвоения и растраты бюджетных денежных средств.

Власть
Бомбардировщики США недалеко от Крыма сопровождала авиация Украины

Бомбардировщики США недалеко от Крыма сопровождала авиация Украины

Американские бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс из США к Черному морю. Их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Власть
Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации