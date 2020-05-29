В Крыму вредная черепашка перебирается из лесополос на сельхозпосевы

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что начался период отрождения личинок клопа вредная черепашка.

На выявление насекомого, которое наносит большой вред сельскому хозяйству, обследовано 23,157 тыс. га. Из них заселено 2,8613 тыс. га со средней численностью 0,4 личинки на гектар, экономический порог вредоносности составляет 1-2 личинки на кв.м. или на 10 взмахов сачком. По данным отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, обработано 2,3235 тыс. га заселенной территории.

Вредные черепашки питаются всходами зерновых культур и дикими злаками, повреждают все зерновые культуры, сильнее всего — пшеницу. Производимые клопом уколы в стебель растения перед колошением вызывают недоразвитие зерна. Клейковина пшеницы под влиянием ферментов слюны клопа лишается упругости, что сказывается на хлебопекарных качествах зерна.

Зимуют взрослые насекомые в лесах, лесополосах, садах под опавшими листьями. Вылет с зимовки проходит в марте-мае, когда среднесуточная температура воздуха достигает 12 °C. На направление полета сильно влияет ветер. Вредитель наиболее активен в самое теплое время суток, днем. Откладка яиц начинается через одну — две недели после перелета на поля, вредитель откладывает яйца на всходы колосовых зерновых культур, сорняки, отмершие сухие части растений.

Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств рекомендовано проведение обследования посевов. В случае обнаружения численности, превышающей экономический порог безопасности, проводить обработки разрешенными к применению на территории РФ препаратами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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