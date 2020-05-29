Происшествия
В Крыму турист забрался на Сокол, а спуститься не смог
Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол городского округа Судак туристу необходима помощь спасателей.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Передвигаясь по туристической тропе, турист сбился с пути и не может самостоятельно спуститься и продолжать движение, точного местонахождения его неизвестно.
К месту происшествия оперативно выехало 4 поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в г. Судак, и Судакское АСО ГКУ РК «Крым-Спас». В результате проведенных поисково-спасательных работ пострадавший был обнаружен на северо-западной части склона горы Сокол, на участке местности с сыпучим грунтом, на ложной тропе.
С помощью альпинистского снаряжения пострадавший был спущен с опасного склона и сопровожден на безопасный участок местности. Ему была оказана психологическая помощь и проведена профилактическая беседа о предупреждении травматизма в горно-лесной зоне. В медицинской помощи турист не нуждался.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели ночью искали заблудившихся в горах ялтинцев. Спасатели «КРЫМ-СПАС» провели ночные поисковые работы в горно-лесной зоне полуострова, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В Крыму двое туристов заблудились в тумане на Ай-Петри. На горе Ай-Петри, в районе верхней станции канатной дороги, два человека при подъеме в тумане на плато сбились с пути и оказались в труднодоступном месте.
Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов. Крымские спасатели провели ночную поисково-спасательную операцию в горно-лесной зоне полуострова, сообщила пресс-служба МЧС РК.
В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги. Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом
В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Дожди и прохладная погода ожидаются в Крыму в начале июня
Прохладная погода с локальными дождями и грозами ожидает крымчан в первые дни лета.
В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса
22 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за последние сутки по факту выздоровления.
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
26 мая
В ФСБ России опасаются провокаций против морских судов по пути в Крым
Угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма, сохраняется.