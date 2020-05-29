В Крыму турист забрался на Сокол, а спуститься не смог

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол городского округа Судак туристу необходима помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Передвигаясь по туристической тропе, турист сбился с пути и не может самостоятельно спуститься и продолжать движение, точного местонахождения его неизвестно.

К месту происшествия оперативно выехало 4 поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в г. Судак, и Судакское АСО ГКУ РК «Крым-Спас». В результате проведенных поисково-спасательных работ пострадавший был обнаружен на северо-западной части склона горы Сокол, на участке местности с сыпучим грунтом, на ложной тропе.

С помощью альпинистского снаряжения пострадавший был спущен с опасного склона и сопровожден на безопасный участок местности. Ему была оказана психологическая помощь и проведена профилактическая беседа о предупреждении травматизма в горно-лесной зоне. В медицинской помощи турист не нуждался.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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