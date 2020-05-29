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В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному

09:52 пятница, 29 мая 2020

Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что медики провели операцию по дистальной резекции поджелудочной железы по поводу онкологического заболевания.

«Это редкая для Крыма и очень сложная операция, экспертного класса. Она связана с центральными сосудами, воротной и нижней полой веной, аортой. Мало кто берется за эту операцию, малейшая ошибка может привести к моментальному летальному исходу, поскольку кровотечение невозможно остановить», - пояснил хирург клиники и заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии КФУ Вячеслав Михайличенко.

По его словам, ранее пациентов с такими проблемами отправляли в московские клиники.

Кроме этого, им приходилось получать квоту и ждать очереди. Теперь же возможность выполнить хирургическое вмешательство в клинике появилась благодаря современному высокотехнологичному аппарату Ligasure, который позволяет проводить сложные оперативные вмешательства с минимальной кровопотерей. Михайличенко также уточнил, что пациенты получают помощь в рамках системы ОМС. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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