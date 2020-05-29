В Крыму продлили действие прошлогодних пляжных паспортов

Для пользователей пляжей продлено действие паспорта пляжа, выданного в 2019 году.

Соответствующее распоряжение принято Советом министров Республики Крым, сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

Для пользователей пляжей продлено действие паспорта пляжа, выданного в 2019 году.

Соответствующее распоряжение «О некоторых мерах по подготовке пляжных территорий» принято Советом министров Республики Крым по инициативе Министерства курортов и туризма РК с целью оказания мер поддержки пользователям пляжных территорий в Республике Крым в 2020 году.

Согласно документу действие паспортов пляжей, выданных в 2019 году, продлено до окончания 2020 года, при условии проведения водолазного обследования дна водного объекта, получения санитарно-эпидемиологических заключений и других требований, необходимых для обеспечения условий безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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