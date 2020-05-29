Коронавирус в Крыму
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В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса
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22 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за последние сутки по факту выздоровления.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
По его словам, с учетом 8 новых положительных на COVID случаев в медицинских организациях продолжают лечение 143 человека, с начала пандемии в регионе выписано с выздоровлением 217 человек, в том числе 22 человека за последние сутки.
«4 пациента остаются в тяжелом состоянии – это те же три пациента в Симферопольской городской больнице №7 и один пациент в Евпаторийской городской больнице. Все четверо находятся на неинвазивном аппарате ИВЛ, - сообщил замминистра. – Кроме того, 101 пациент средней степени тяжести, 38 пациентов в удовлетворительном состоянии».
Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся 2364 человека, из них на дому наблюдаются 1315 человек, в стационарах находятся 265 человек.
«Также на лечении в стационарах находятся 186 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них тяжелые. Число госпитализированных за сутки с диагнозом внебольничная пневмония – 12, выписано 8. В обсерваторах продолжают находиться 784 человека», - сообщил Лясковский.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Республике Крым COVID выявили у 8 человек. Всего с начала пандемии в республике подтвердилось 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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