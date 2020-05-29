В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса

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22 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за последние сутки по факту выздоровления.

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

По его словам, с учетом 8 новых положительных на COVID случаев в медицинских организациях продолжают лечение 143 человека, с начала пандемии в регионе выписано с выздоровлением 217 человек, в том числе 22 человека за последние сутки.

«4 пациента остаются в тяжелом состоянии – это те же три пациента в Симферопольской городской больнице №7 и один пациент в Евпаторийской городской больнице. Все четверо находятся на неинвазивном аппарате ИВЛ, - сообщил замминистра. – Кроме того, 101 пациент средней степени тяжести, 38 пациентов в удовлетворительном состоянии».

Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся 2364 человека, из них на дому наблюдаются 1315 человек, в стационарах находятся 265 человек.

«Также на лечении в стационарах находятся 186 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них тяжелые. Число госпитализированных за сутки с диагнозом внебольничная пневмония – 12, выписано 8. В обсерваторах продолжают находиться 784 человека», - сообщил Лясковский.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Республике Крым COVID выявили у 8 человек. Всего с начала пандемии в республике подтвердилось 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек. COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму провели уникальную операцию и спасли жизнь онкобольному. Хирурги из клиники Святителя Луки КФУ успешно провели уникальную для Крыма операцию, сообщает пресс-служба вуза.

Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается. Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.