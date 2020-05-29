В Крыму БТР снес опору ЛЭП и скрылся

В селе Марьевка Ленинского района Крыма бронетранспортер врезался в опору линии электропередач и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает КП-Крым.

В частности, пострадала железобетонная опора №114, она осталась висеть на проводах. Авария произошла вечером 27 мая, примерно в 20.40. Без электричества остались три абонента, в том числе — кошара для овец.

Потребителей запитали в 02.32 следующего дня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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