Происшествия
В Крыму БТР снес опору ЛЭП и скрылся
В селе Марьевка Ленинского района Крыма бронетранспортер врезался в опору линии электропередач и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает КП-Крым.
В частности, пострадала железобетонная опора №114, она осталась висеть на проводах. Авария произошла вечером 27 мая, примерно в 20.40. Без электричества остались три абонента, в том числе — кошара для овец.
Потребителей запитали в 02.32 следующего дня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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