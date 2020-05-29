В Евпатории закрыли подпольный ломбард

В ходе проверки прокуратуры Евпатории выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина осуществляет деятельность ломбарда, то есть предоставление займов гражданам под залог имущества.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

По факту выявленного нарушения требований законодательства прокурор города возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).

По результатам рассмотрения постановлением мирового судьи Евпаторийского судебного района индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. Кроме того, по внесенному представлению прокуратуры города нарушение устранено.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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