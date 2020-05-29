В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину

Главная героиня видеообращения к президенту страны от имени сотрудников обсерватора в Евпатории – санитарка Светлана Анисимова – и несколько других сотрудников учреждения решили уволиться.

Сегодня она сообщила, что накануне лично пообщалась с министром здравоохранения Республики Крым Игорем Чемодановым насчет выплат за работу с COVID-положительными пациентами.

«Я поблагодарила за то, что они внесли изменения в постановление (Совмина РК) №213 – включили сотрудников обсерватора. Сказала, что по маю вопросов нет, но за апрель мы будем с вами бороться», – рассказала Анисимова.

Она пояснила, что является сотрудницей евпаторийского обсерватора №2, который открылся 22 апреля, и за этот месяц сотрудники получили выплаты из расчета 8 отработанных дней.

Анисимова сообщила, что они с коллегами подготовили еще одно письмо президенту России Владимиру Путину, но пока ждут ответ на обращение к главе Крыма. При этом героиня видеообращения приняла решение уволиться из обсерватора. «Да, с 1 июня я увольняюсь. У нас тут все увольняются – две медсестры уволились, три санитарки с первого июня увольняются. Из другого обсерватора тоже санитарки, медсестры и два врача уходят», – рассказала она.

Ранее министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов написал на своей странице в соцсети Instagram, что стимулирующие за работу с COVID-положительными пациентами за май 2020 года (постановление №213), а также перерасчет выплат за апрель (постановление №280) будут произведены не позднее срока выплаты заработной платы за май. «Лично созвонился со Светланой Владимировной Анисимовой, работающей санитаркой в обсерваторе, развернутом на базе «Здравницы», которая записала видео с обращением на тему выплат стимулирующих средств, – написал он. – По информации администрации «Здравницы», выплаты сотрудникам за апрель 2020 года согласно постановлению Совета министров РК №213 произведены в полном объеме».

Ранее местный минздрав прокомментировал результаты очередной прокурорской проверки по вопросам соблюдения прав местных медработников при начислении стимулирующих выплат за работу с COVID-положительными пациентами. Министерство и прокуратура Республики Крым обмениваются мнениями насчет процесса начисления допвыплат медработникам за работу с COVID-19 уже несколько недель.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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