У симферопольца украли из машины видеорегистратор и ружье

Симферопольскими оперативниками по «горячим следам» задержаны подозреваемые в совершении кражи из автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В вечернее время по линии «102» в полицию города Симферополя поступило сообщение от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестное лицо из его автомобиля, который был припаркован около авторынка по проспекту Победы, путем сканирования сигнализации тайно похитило имущество.

Среди похищенного заявитель указал пневматическое ружье, магнитофон, видеорегистратор и другую технику. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю по «горячим следам» по подозрению в совершении кражи были задержаны двое ялтинцев 49 и 32 лет. Оба фигуранта ранее судимы за преступления имущественного характера.

От задержанных получены признательные показания в совершении преступления.

Сотрудниками полиции все похищенное имущество было изъято у злоумышленников и возращено законному владельцу.

Следственным подразделением отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления) и помещены в изолятор временного содержания УМВД России по г. Симферополю.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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