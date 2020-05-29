У Севастополя нет денег на строительство соцжилья

Поэтому госпредприятие, созданное для возведения в городе многоквартирных домов для бюджетников, пока будет распределять подряды на другие гособъекты.

У Севастополя пока нет денег на строительство социального жилья государственным предприятием «Севастопольстройпроект», сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«У нас сейчас нет денег в федеральной целевой программе (социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года — прим.)», — сказал Развожаев в эфире канала ForPost.

По словам врио губернатора, пока что «Севастопольстройпроект» будет заниматься строительством государственных объектов, за соцжилье госпредприятие примется «чуть позже».

«Как только заработает компания наша строительная компания («Севастопольстройпроект» — прим.), как только мы определимся с тем, где можно делать комплексную застройку, мы вернемся к этому вопросу и будем просить выделить согласованное президентом финансирование. И «Севастопольстройпроект» сможет осуществить и эту задачу (строительство социального жилья)», — добавил Михаил Развожаев.

Развожаев сказал ранее, что государственное предприятие «Севастопольстройпроект» будет распределять среди частных застройщиков проекты строительства соцжилья. Он отметил, что ему не важно, кто из застройщиков будет возводить эти многоквартирные дома, стоимость которых, по предварительным данным, составляет 12,2 миллиарда рублей. Строительство самого жилья начнется не раньше 2021 года, а в этом году будет разрабатываться соответствующая градостроительная документация.

«В следующем года мы сможем под этот проект начать делать инфраструктуру, и я уверен, что мы предложим инвесторам застройку этих современных, подготовленных участков на условиях предоставления квартир городу, — говорил врио губернатора в эфире правительственного канала «СТВ». — По нашим оценкам, количество квартир, которые город при таких условиях и инвестициях со стороны государства может получить, будет в два раза больше, чем если бы мы занимались прямым строительством домов. А получив эти квартиры, мы уже предоставим по специальным городским программам нашим бюджетникам».

Построить МКД для бюджетников Севастополя пока планируется на участке площадью 40 гектаров, который расположен в Нахимовском районе. Еще в октябре прошлого года департамента архитектуры и градостроительства Севастополя поручил своему подведу — госучреждению «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» проекты планировки и межевания территории.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

На первом этапе трассы «Таврида» заканчивают укладку верхнего слоя асфальта. Строители приступили к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона по левой стороне трассы на участке от автоподхода к Крымскому мосту до поселка Приморский.

Строительная компания незаконно снесла более 700 деревьев на горе Клементьева. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту сноса юридическим лицом 737 деревьев на горе Клементьева под Коктебелем.

В Котебеле застройщик попался на вырубке многолетних деревьев. Природоохранный прокурор выявил нарушения законодательства при сносе зеленых насаждений на территории природного парка вблизи пгт Коктебель.

Правительство России хочет «закатать» в крымские дороги 7 млрд рублей. Правительство России рассмотрит проект распоряжения, который предлагает выделить Росавтодору 6,85 млрд рублей на ремонт и проектирование дорог в Крыму.