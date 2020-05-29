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Коронавирус в Крыму

Туристический рынок упадет на 70 процентов

08:10 пятница, 29 мая 2020

Из-за пандемии коронавируса снижение туризма в мире может достигнуть 70%.

Об этом заявили во Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщает «Коммерсант».

Уже в первом квартале международный туризм снизился на 22%. Еще в тот период в Международной туристической организации говорили о снижении показателей в отрасли на 60-80% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. В расчет брали успехи в сдерживании пандемии коронавируса, длительность закрытия границ и сохранение ряда ограничений.

Специалисты UNWTO заявили, что оставшиеся 30% это в основном наземные туристы, поскольку ожидать возобновление авиаперелетов ранее чем в сентябре не приходится.

Сейчас разработано три сценария развития событий. Первый предусматривает смягчение ограничений и открытие границ с июля текущего года. Тогда потери отрасли составят 58%. В Случае, если это произойдет в сентябре – 70%, а если в начале декабря – 78%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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