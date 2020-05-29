Тройное ДТП в Симферополе: автомобиль откинуло на троллейбус, есть пострадавшие

В Симферополе на ул. Киевской в четверг произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Один из автомобилей от удара откинуло на двигающийся троллейбус, пострадали пассажиры двух автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Крыму.

«Водитель автомобиля «Шевроле Клан», двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Гагарина – в направлении ул. Никанорова, при перестроении с крайней левой полосы в правую не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем VОLКSWАGЕN ТRАNSРОRТЕR. После этого «Шевроле Клан» откинуло на двигавшийся в попутном направлении слева троллейбус», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали два человека – пассажир VОLКSWАGЕN ТRАNSРОRТЕR и пассажир автомобиля «Шевроле Клан».

Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, а по факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жертвами всего одного вида мошенников стали полторы тысячи севастопольцев. Более 1,5 тысячи севастопольцев стали жертвами мошенников, которые ходят по домам под видом представителей ресурсоснабжающих организаций.

Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз. В Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 28-31 мая.

В Симферополе перевернулся микроавтобус: пострадали четверо. В столице полуострова в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся микроавтобус Volkswagen.

В Ялте ищут пропавшего без вести подростка. В Ялте полиция устанавливает местонахождение пропавшего 15-летнего Максима Юрьева.