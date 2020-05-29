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Происшествия

Тройное ДТП в Симферополе: автомобиль откинуло на троллейбус, есть пострадавшие

В Симферополе на ул. Киевской в четверг произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Один из автомобилей от удара откинуло на двигающийся троллейбус, пострадали пассажиры двух автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Крыму.

«Водитель автомобиля «Шевроле Клан», двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Гагарина – в направлении ул. Никанорова, при перестроении с крайней левой полосы в правую не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем VОLКSWАGЕN ТRАNSРОRТЕR. После этого «Шевроле Клан» откинуло на двигавшийся в попутном направлении слева троллейбус», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали два человека – пассажир VОLКSWАGЕN ТRАNSРОRТЕR и пассажир автомобиля «Шевроле Клан».

Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, а по факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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