Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

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Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

Он отметил, что за истекшие сутки было проведено порядка 400 лабораторных исследований, 8 из которых положительные.

«Пять из них – люди, которые прибыли либо из-за границы Российской Федерации, либо были в контакте с ранее подтвержденными случаями. Три человека из восьми случаев - лица, которые обратились в лечебно-профилактические учреждения с симптомами ОРВИ. Они были госпитализированы в условия инфекционного стационара, круг контактных лиц установлен», - отчитался Крутиков.

Замруководителя добавил, что за сутки в обсерватор было помещено 36 граждан, 19 из автомобильных пунктов пропуска, восемь - из аэропорта, с железнодорожного вокзала четверо, и прибывших через Крымский мост - пять человек.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в РК зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом с начала пандемии в РК зарегистрировано 369 случаев заражения коронавирусом, 27 – завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, контактировавшие с ними, 255 выявлены при обращении в медицинские учреждения, 13 – при лабораторном скрининге. Всего выздоровело 217 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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