Суперклещ: ученые предупредили о появлении нового вида опасных клещей

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Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли новый опасный вид клещей, сообщает портал «Ридус».

Отмечается, что эти насекомые живут намного дольше и способны переносить больше опасных инфекций для организма человека, чем обычный вид этих насекомых. Таких «супер-клещей» ученые обнаружили в лесах Новосибирска и Томска.

«Он приобрел свойства двух родительских видов: дальневосточного и таежного. Кроме того, имеет более широкий сезон активности», - предупреждают ученые.

Однако уже сейчас препарат для обработки потенциальных мест обитания таких клещей, а также для терапии клещевого энцефалита, прошел доклинические испытания. В настоящий момент сибирская лаборатория передала разработку фармкомпаниям для завершения цикла исследований.

Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю напомнили жителям полуострова о начале первого пика ежегодной активности клещей. Однако пока в текущем сезоне обращений по факту укусов клещей пока что поступает меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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