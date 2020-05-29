Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За время самоизоляции в Крыму улучшилось состояние растений и стало больше птиц ● Туристический рынок упадет на 70 процентов ● Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается ● Купание в море повышает риск заражения коронавирусом ● В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек
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COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
«За 28 мая в Республике Крым зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга лиц с диагнозами «внебольничная пневмония» и ОРВИ. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 369 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 217 пациентов, 11 человек скончались.
С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. Закрытыми остаются объекты размещения и заведения общественного питания. Власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой смягчить санитарные требования в курортной сфере.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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