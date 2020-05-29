Следком обвинил крымчанина в похищении 15-летнего подростка

Следком России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего владельца одного из крестьянско-фермерских хозяйств Нижнегорского района по обвинению в похищении 15-летнего подростка.

По версии силовиков, он заставлял подростка работать на принадлежащей ему ферме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что мужчина заметил недалеко от своего фермерского хозяйства близ села Емельяновка 15-летнего подростка с металлоискателем. Нетрезвый фермер, угрожая насилием, заставил мальчика сесть в автомобиль и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Не выпуская ребенка из машины, злоумышленник потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей. После чего отвез мальчика на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать», – говорится в сообщении.

Уточняется также, что дело возбуждено по обвинению в «похищении несовершеннолетнего, совершенном с угрозой применения насилия из корыстных побуждений» (пункты «в», «д», «з» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России).

«Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения на период предварительного следствия», – сообщили в Следкоме.

Как отмечается, мужчину задерживали совместно с ФСБ, по месту его проживания и работы провели обыски.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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