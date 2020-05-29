Симферополю пообещали дать чуть больше воды

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Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.

Подача воды начнется с июля этого года, сообщил в интервью генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Уже к июлю вода из двух водозаборов пойдет на Симферополь. Это – более 50 тысяч кубометров в сутки. Какая решится сразу задача, когда мы пригоним воду из этих двух водоводов? Мы просто оставшуюся воду из водохранилищ начнем использовать на 50 тысяч кубометров в сутки меньше. То есть к менее устойчивым от засухи, циклическим по времени водохранилищам поверхностного стока навсегда добавится вода из скважин», – рассказал Баженов.

Кроме того, по его словам, к 2024 году будет построен Бештерек-Зуйский водозабор и водовод от него к симферопольскому селу Белое. Суммарная мощность трех источников составит 70 тысяч кубометров воды в сутки.

Баженов добавил, что в Крыму разработаны дополнительные мероприятия по объектам водоснабжения, которые дополнительно будут включены в федеральную целевую программу. Общий объем финансирования разработанных программ составляет порядка 37 млрд рублей.

По данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, по состоянию на 26 мая крымские водохранилища естественного стока заполнены на 33%, их объем составляет 62,3 млн кубометров. При этом наливные водохранилища наполнены на 36%, объем их наполнения составляет 34,7 млн кубометров. За месяц наполняемость водохранилищ снизилась на 7,1 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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