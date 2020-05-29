С 1 июня в Евпатории снова заработает трамвайный маршрут №1

Он будет работать с 6 утра до 22 вечера.

Об этом глава администрации города Евпатории Роман Тихончук написал на своей странице в социально сети Facebook.

— С 1 июня в городе возобновляется трамвайное движение по маршруту № 1. Режим работы с 6:00 до 22:00 часов, — написал Роман Тихончук. — При необходимости и увеличении пассажиропотока планируется открытие других трамвайных маршрутов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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