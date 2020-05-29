Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 29 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 29 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 14 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 15, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 18, в Турции - 21, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 27 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 27 мая.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 26 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 26 мая.
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 мая.
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