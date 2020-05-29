Поклонская устроила предвыборный переполох в Севастополе

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В Севастополе случился предвыборный переполох: появилась информация, что экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская составит конкуренцию Михаилу Развожаеву на выборах губернатора.

Об этом со ссылкой на городскую православную общину сообщил telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки».

Сама Поклонская все отрицает, заявляя, что не собирается менять госдумовское кресло на место «городской головы».

Но Апостолаки настаивает: «Судя по живой реакции Поклонской, подготовка идет полным ходом, но «спалили» преждевременно», – отмечают авторы telegram-канала, продолжая «сливать» инсайды: «Финансировать кампанию Поклонской будут разные люди, от бизнесменов из Москвы, включая заседающих в Думе, до людей из окружения Рамзана Кадырова. Сейчас обеспокоенный председатель Госдумы Володин выясняет, почему Поклонская опять отбилась от рук».

Озвучена и скептическая точка зрения: «Для реального выдвижения в губернаторы Севастополя Поклонской, как минимум, нужна партия и выйти из «Единой России» в течение месяца. Зная экс-прокурора Крыма и ее расчетливые пиарспособности, на еще один публичный (станет последним) демарш в своей политкарьере она не пойдет», – комментирует «Крымский канала».

Есть, правда, один нюанс: Поклонская, хотя и прошла в Госдуму по спискам «Единой России» и входит в думскую фракцию партии власти, членом «ЕР» не является.

«Да уж, заварилась каша», – резюмируют наблюдатели.

Напомним, политсовет севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинул на пост губернатора города депутата Законодательного собрания прошлого созыва, директора школы Ирину Кравец и врио губернатора Михаила Развожаева.

Предполагается, что в праймериз победит Развожаев. Появление в предвыборной повестке Поклонской достаточно сильно нервирует и самого кандидата, и федеральных кураторов города.

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