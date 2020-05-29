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Происшествия

Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку

12:07 пятница, 29 мая 2020
Ялта
Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречку

фото © Крымское информационное агентство

Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь-Ялта: водитель автокрана, у которого отказали тормоза, чтобы не въехать в едущий перед ним троллейбус, выехал на встречную полосу.

Как сообщают очевидцы в соцсети, в результате маневра автокран «лоб в лоб» столкнулся с автомобилем Nissan.

— С людьми все хорошо, только пассажир «Ниссана» на переднем кресле немного стукнулся головой, — рассказал пользователь социальной сети.

Также автокран задел левую сторону троллейбуса, оставив серьезную вмятину.

Как сообщил очевидец в комментариях, автокрану удалось остановиться только перед въездом в троллейбусный парк Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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