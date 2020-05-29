Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские санатории возобновят работу с 15 июня ● Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля ● За сутки 36 приезжих отправили в крымские обсерваторы ● В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса ● Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека
фото © zdrav.expert
В Крыму под наблюдением врачей находится 2364 человека.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым за прошедшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2364 человека. За последние сутки взято под наблюдение 113 человек, снято с наблюдения 105 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1315 человек, в стационарах — 265 человек, поступило 12, выписано 30 человек, — сообщил Лясковский.
Также, по словам заместителя главы Минздрава РК, 186 человек в республике находится на лечении в стационарах с внебольничной пневмонией, 12 из них — в тяжелом состоянии. Число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 12, выписано с выздоровлением – 8. В обсерваторах Крыма продолжают находиться 784 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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