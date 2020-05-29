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Коронавирус в Крыму

Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека

19:43 пятница, 29 мая 2020
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека

фото © zdrav.expert

В Крыму под наблюдением врачей находится 2364 человека.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым за прошедшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2364 человека. За последние сутки взято под наблюдение 113 человек, снято с наблюдения 105 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1315 человек, в стационарах — 265 человек, поступило 12, выписано 30 человек, — сообщил Лясковский.

Также, по словам заместителя главы Минздрава РК, 186 человек в республике находится на лечении в стационарах с внебольничной пневмонией, 12 из них — в тяжелом состоянии. Число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 12, выписано с выздоровлением – 8. В обсерваторах Крыма продолжают находиться 784 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 22 человека вылечились от коронавируса. 22 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за последние сутки по факту выздоровления.

В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом. В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек. COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

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