Происшествия
На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок
Пятилетний ребенок погиб на пожаре, который произошел сегодня в Феодосии.
Как сообщили в МЧС, пожар локализован на площади 50 кв. метров.
«По состоянию на 11.06 пожар локализован. Его площадь составила 50 кв. метров. К сожалению, в результате пожара погиб ребенок, мальчик пяти лет. Работы продолжаются» – уточняют в ведомстве.
В МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.44. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного дома. По предварительной информации, в помещении находились три человека – женщина и два ребенка.
На месте происшествия работали 30 человек, среди них сотрудники МЧС, «скорой помощи» и районных электрических сетей (РЭС). Также к тушению пожара привлекли военнослужащих воинской части, которая расположена в Феодосии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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