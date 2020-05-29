Общество
На Крым надвигается шквал и сильные грозы: штормовое предупреждение
В ближайшее время полуостров накроют сильные ливни, грозы и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По информации крымского гидромецентра, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 и 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.
Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, обрыв линий связей и обрушение рекламных конструкций.
«Возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей. Также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов», - говорится в сообщении ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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