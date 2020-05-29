Крымские санатории возобновят работу с 15 июня

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Объекты санаторно-курортного комплекса в Крыму возобновят работу с 15 июня.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уже с 1 июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», – написал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что власти готовят программу детского оздоровления в республике. «Уже сейчас существует договоренность с МДЦ «Артек» и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля. Однако если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой о запуске работы «Артека» с 15 июня. Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы», – добавил он.

Все объекты размещения приостановили прием граждан на отдых и оздоровление с 28 марта по 1 июня. Крымские отельеры оценили объемы средств, которые они обязаны будут вернуть туристам за отмену броней в случае, если турбизнесу не разрешат возобновить работу в летние месяцы, в 10 млрд рублей. Глава Крыма ориентировал предприятия курортной сферы на прием крымских отдыхающих. Республиканские власти также намерены отправить в санатории 500 тысяч льготников для поддержки отрасли.

Ранее Аксенов сообщил, что республиканские власти обратились к правительству России с просьбой смягчить санитарные требования, предъявляемые к предприятиям санаторно-курортного комплекса в период пандемии коронавируса. В частности, они попросили отменить обязательное тестирование на COVID-19, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион, а также требование о превращении объекта размещения в обсерватор при подтверждении случая инфицирования. Кроме того, власти Крыма просят отменить норму о соблюдении дистанции между отдыхающими на пляже.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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