Крымские пограничники нашли в море трехкилометровые браконьерские сети

Крымские пограничники при патрулировании обнаружили в море браконьерские сети длиной около трех километров.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, в сетях находились камбала, скаты и крабы.

«В акватории Черного моря пограничники выявили незаконно выставленные в районе мысов Прибойный и Урет сетные орудия лова длиной около 3 тысяч метров. В результате выборки сетей инспекторским составом управления подняты порядка 50 сеток, не имеющих соответствующей маркировки, а также водные биологические ресурсы различного видового состава, среди которого камбала, скаты и крабы», – говорится в сообщении.

Сотрудники погрануправления изъяли незаконные орудия добычи, а улов в жизнеспособном состоянии выпущен в естественную среду обитания. «Согласно расчетам, пограничникам удалось предотвратить нанесение ущерба водным биологическим ресурсам на общую сумму более миллиона рублей.

Пограничники отметили, что бесконтрольный вылов водных биоресурсов может нанести непоправимый ущерб популяционному равновесию морских обитателей. Более подробно о деятельности пограничников на воде и на суше читайте в материале Крыминформа.

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