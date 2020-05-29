Происшествия
Крымчанин выстрелил в голову друга и отделался условным сроком
В Севастополе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года мужчину, который случайно выстрелил из пистолета в голову другу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Кроме того, подсудимый должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Мужчина обвинялся по нескольким статьям: «незаконное хранение оружия», «незаконное хранение взрывчатых веществ» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
В феврале 2019 года осужденный со своим другом распивали спиртное. В ходе общения решил показать товарищу незаконно хранимый им пистолет Ekol Special 99 калибром 9 миллиметров. Не убедившись в отсутствии патрона в магазине или стволе оружия, мужчина нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, пуля попала товарищу в голову, причинив тяжкий вред здоровью.
Позже, во время обследования места преступления силовики изъяли оружие, патроны и порох, которые хранил подсудимый.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские пограничники нашли в море трехкилометровые браконьерские сети. Крымские пограничники при патрулировании обнаружили в море браконьерские сети длиной около трех километров.
В Евпатории закрыли подпольный ломбард. В ходе проверки прокуратуры Евпатории выяснилось, что индивидуальный предприниматель под видом комиссионного магазина осуществляет деятельность ломбарда, то есть предоставление займов гражданам под залог имущества.
Херсонского эк-депутата будут судить за вымогательство у крымчанина. Прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении экс-депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен у жителя Крыма.
Следком обвинил крымчанина в похищении 15-летнего подростка. Следком России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего владельца одного из крестьянско-фермерских хозяйств Нижнегорского района по обвинению в похищении 15-летнего подростка.
«Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе
В Крыму наступает самое необычное лето за последние годы – если в Севастополе, по словам властей, готовы принимать туристов, хоть и с огромным количеством ограничений, то будет ли туристический сезон в остальных городах полуострова, до сих пор точно неизвестно.
Бомбардировщики США недалеко от Крыма сопровождала авиация Украины
Американские бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс из США к Черному морю. Их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2364 человека
В Крыму под наблюдением врачей находится 2364 человека.
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек
COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.
13 часов назад
Крымские санатории возобновят работу с 15 июня
3 часа назад
Под Ялтой автокран с отказавшими тормозами выехал на встречкувидео
11 часов назад
Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля
Из-за угрозы распространения коронавируса отменены круизные рейсы из Сочи в Крым на судне «Князь Владимир».