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Происшествия

Крымчанин выстрелил в голову друга и отделался условным сроком

В Севастополе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года мужчину, который случайно выстрелил из пистолета в голову другу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Кроме того, подсудимый должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Мужчина обвинялся по нескольким статьям: «незаконное хранение оружия», «незаконное хранение взрывчатых веществ» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В феврале 2019 года осужденный со своим другом распивали спиртное. В ходе общения решил показать товарищу незаконно хранимый им пистолет Ekol Special 99 калибром 9 миллиметров. Не убедившись в отсутствии патрона в магазине или стволе оружия, мужчина нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, пуля попала товарищу в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Позже, во время обследования места преступления силовики изъяли оружие, патроны и порох, которые хранил подсудимый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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