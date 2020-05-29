Происшествия
Крымчанин по-пьяни ограбил и избил пенсионерку
Красногвардейский районный суд Республики Крым привлек к ответственности 42-летнего жителя Красногвардейского района за разбой.
Ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.
При рассмотрении уголовного дела судом установлено, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в январе текущего года ворвался в квартиру 65-летней местной жительницы и, нанося ей множественные удары по голове и лицу, а также угрожая убийством, завладел ее стареньким мобильным телефоном, обручальным кольцом и другим имуществом. Сумма причиненного ущерба составила немногим более пяти тысяч рублей.
К счастью, телесные повреждения, причиненные пожилой женщине, не повлекли за собой расстройство ее здоровья. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, однако отказался от дачи показаний.
Исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд признал достоверными, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения дела.
Всесторонне изучив материалы дела, учитывая явку подсудимого с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у него малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также отрицательные характеристики подсудимого, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, совершенный с незаконным проникновением в жилище).
Приговор суда подсудимым не был обжалован, вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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