Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.8
воздух +15
море +16

Коронавирус в Крыму

Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам

12:47 пятница, 29 мая 2020
Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам

фото © Pixabay

Крымские заемщики направили в банки более пяти тысяч обращений на реструктуризацию долга по кредитам, одобрена большая часть заявок.

Об этом сообщает пресс-служба крымского отделения Южного главного управления Центробанка.

«По данным на 20 мая жители Республики Крым направили в банки более 5,5 тысячи обращений на реструктуризацию долга, в том числе – кредитные каникулы в соответствии с законом 106-ФЗ. Почти 4 тысячи заявлений уже одобрено, на рассмотрении находятся еще около 200», – говорится в сообщении.

В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с 20 марта по 20 мая направили в кредитные организации почти 1,3 тысячи обращений о реструктуризации или отсрочке долгов, было одобрено69% заявлений.

«На данный момент мы наблюдаем положительную динамику роста одобренных обращений крымчан, которые столкнулись с трудностями из-за коронавируса. На текущий момент кредиторы оперативно рассматривают такие заявления заемщиков и принимают решение об их удовлетворении. Банк России продолжит контролировать исполнение разработанных правительством мер и своих рекомендаций кредитными организациями в республике», – отметила управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить кредитные каникулы физическому лицу, составляет 250 тысяч рублей, по кредитным картам – 100 тысяч рублей, по автокредиту – 600 тысяч рублей. По ипотеке эта сумма составляет 2 млн рублей. По потребительскому кредиту для индивидуального предпринимателя лимит составляет 300 тысяч рублей.

Получить кредитные каникулы может любой человек, доход которого снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Представители малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на кредитные каникулы, если сфера их деятельности относится к перечню наиболее пострадавших отраслей экономики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать. Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра».

Крым пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения. Республика Крым в ближайшее время из разных источников получит в сумме 8 миллиардов рублей на модернизацию системы здравоохранения.

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать. Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».

Предпринимателям Крыма пообещали выдать микрозаймы. Фонд микрофинансирования РК, работающий в направлении поддержки крымских предпринимателей, докапитализируют до 1,5 млрд руб.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе за сутки не выявлено новых зараженных коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 29 мая не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Три города и один район: где нашли COVID-19 в Крыму за истекшие сутки

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Ялте, Алуште, Симферополе и Сакском районе.

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек

Снова рост: в Крыму коронавирус нашли еще у восьми человек

COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 человек в Крыму за истекшие сутки.

Водный кризис
Симферополю пообещали дать чуть больше воды

Симферополю пообещали дать чуть больше воды

Строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов обеспечит столицу Крыма дополнительными 50 тыс кубометров воды ежесуточно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации