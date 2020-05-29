Крымчанам одобрили более 60 процентов заявок на отсрочку по кредитам

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Крымские заемщики направили в банки более пяти тысяч обращений на реструктуризацию долга по кредитам, одобрена большая часть заявок.

Об этом сообщает пресс-служба крымского отделения Южного главного управления Центробанка.

«По данным на 20 мая жители Республики Крым направили в банки более 5,5 тысячи обращений на реструктуризацию долга, в том числе – кредитные каникулы в соответствии с законом 106-ФЗ. Почти 4 тысячи заявлений уже одобрено, на рассмотрении находятся еще около 200», – говорится в сообщении.

В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с 20 марта по 20 мая направили в кредитные организации почти 1,3 тысячи обращений о реструктуризации или отсрочке долгов, было одобрено69% заявлений.

«На данный момент мы наблюдаем положительную динамику роста одобренных обращений крымчан, которые столкнулись с трудностями из-за коронавируса. На текущий момент кредиторы оперативно рассматривают такие заявления заемщиков и принимают решение об их удовлетворении. Банк России продолжит контролировать исполнение разработанных правительством мер и своих рекомендаций кредитными организациями в республике», – отметила управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить кредитные каникулы физическому лицу, составляет 250 тысяч рублей, по кредитным картам – 100 тысяч рублей, по автокредиту – 600 тысяч рублей. По ипотеке эта сумма составляет 2 млн рублей. По потребительскому кредиту для индивидуального предпринимателя лимит составляет 300 тысяч рублей.

Получить кредитные каникулы может любой человек, доход которого снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Представители малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на кредитные каникулы, если сфера их деятельности относится к перечню наиболее пострадавших отраслей экономики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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