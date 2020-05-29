Круизы из Сочи в Крым отменили до середины июля

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Из-за угрозы распространения коронавируса отменены круизные рейсы из Сочи в Крым на судне «Князь Владимир».

Ориентировочная дата возобновления круизов - середина июля 2020 года, сообщается на официальном сайте компании «Черноморские круизы».

«Туристам отмененных рейсов предлагается перенести дату путешествие на любую другую дату навигации 2021 года. Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей», - уточняется в сообщении компании.

Точная дата возобновления рейсов будет озвучена позднее, после согласования с министерством транспорта РФ.

Как сообщалось ранее, в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина возобновили круизную линию Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Первый недельный круиз на теплоходе «Князь Владимир» начался 11 июня 2017 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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