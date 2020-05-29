«Коронавирусное лето»: что можно, а что нельзя с 1 июня в Севастополе

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В Крыму наступает самое необычное лето за последние годы – если в Севастополе, по словам властей, готовы принимать туристов, хоть и с огромным количеством ограничений, то будет ли туристический сезон в остальных городах полуострова, до сих пор точно неизвестно.

Что можно, а что останется под запретом с 1 июня в Севастополе.

Горожанам можно почти все

С 1 июня в Севастополе открываются летние веранды и террасы кафе и ресторанов.

Сидеть за столиками нужно будет с соблюдением дистанции, банкеты проводить запрещается. Но все-таки это лучше, чем купить еду на вынос в тех же кафе и есть ее на ближайшей лавочке, как делают севастопольцы сейчас. Для владельцев кафе и ресторанов аренду за летние веранды решено было отменить до 31 июля 2020 года.

С 1 июня возобновляется работа маломерных прогулочных судов, а также . По Севастопольской бухте снова можно будет покататься на кораблике – любимое развлечение туристов летом.

Заниматься спортом и проводить соревнования без зрителей с июня тоже можно.

Открываются даже фитнес-центры, которые находятся в помещении. Там тоже нужно будет соблюдать дистанцию и масочный режим, правда, в реальность таких требований поверить сложно.

Разрешают работать и частным образовательным организациям, в том числе и автошколам, которые были закрыты два месяца. Наконец-то можно будет и пожениться: возобновят работу ЗАГСы, но на регистрации может присутствовать не более 10 человек, включая жениха и невесту.

И еще жителям и немногочисленным туристам снова официально позволили гулять в скверах, парках, на площадях и набережных. Хотя с дня снятия режима самоизоляции все и так это делают.

Туристам можно, но с отрицательным тестом

Пожалуй, главное, что анонсировали власти,- это система экспресс-тестирования на COVID-19 на въезде в город. С 1 июня в Севастополь готовы пускать приезжих из других регионов, но с двумя условиями: наличие недвижимости в городе у них или членов их семьи и отрицательный тест на коронавирус.

Сдать его можно в любом месте не раньше, чем за пять дней до въезда в Севастополь или прямо на одном из трех блокпостов, которые оборудуют тестерами. Во втором случае результата нужно будет ждать несколько часов, изолировавшись в квартире. В апреле и мае всех, кто возвращался в Севастополь с материка, отправляли на две недели в обсерваторы. Экспресс-тестирование поможет избежать этих мер. Но оно будет платным.

«За бюджетный счет такого массового тестирования мы не сможем организовать. Но если человек едет, думаю, что дополнительные деньги к путевке, которые обезопасят и его от неприятных последствий, и город, могут быть потрачены», - пояснял врио губернатора Михаил Развожаев.

При этом запрет на бронирование отелей и гостиниц продляется до 15 июня. После этой даты их, вероятно, тоже откроют, но только проконсультировавшись с Роспотребнадзором. Будут разработаны специальные правила для размещения туристов, и тогда в город начнут пускать и тех, у кого нет здесь своей недвижимости.

Открытие пляжного сезона ранее было анонсировано тоже к 15 июня, если к тому времени не возникнет новых вспышек коронавируса в городе. Операторам пляжей в этом году не позавидуешь: они обязаны будут следить за тем, как отдыхающие соблюдают правила безопасности, в частности, размещаться на бережку можно будет только на социальной дистанции в полтора метра.

Что нельзя никому

При этом режим повышенной готовности на территории Севастополя продолжает действие как минимум до 15 июня. Он подразумевает запрет на проведение досуговых, развлекательных, спортивных и любых других массовых мероприятий и запрет на посещение музеев и заповедников.

Также остается в силе запрет посещать леса и природные парки, в городе до 12 июня действует особый противопожарный режим.

Режим обязательной самоизоляции продолжает работать для людей, входящих в группу риска по коронавирусу: для тех, кому более 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Когда такой режим будет снят, пока не уточняется.

Особый режим въезда в город и блокпосты на дорогах снимать тоже пока никто не собирается. Наоборот, их планировали усилить.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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