Общество
Какой сегодня праздник 29 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День военного автомобилиста Вооруженных сил России
Фото vpk.name
Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ №100 от 24 февраля 2000 года.
Надо сказать, что это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск Российской Федерации, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.
Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day)
29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day), учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов, ВОГ (World Gastroenterology Organisation, WGO) в 1958 году.
Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.
Федор Житник
Народный праздник «Федор Житник» отмечается 29 мая (по старому стилю - 16 мая). По церковному календарю в этот день почитают память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника: «Федор», «День Федора Житника». Житником день прозвали за то, что он считался последним благоприятным днем для посева жита - хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.
Также сегодня, 29 мая, отмечают такие праздники:
- День ветеранов таможенной службы (День советского таможенника)
- Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers)
- День памяти преподобного Феодора Освященного
- День взятия Стамбула в Турции
- День топографической службы ВС Украины
- День гадания на ромашках
- День табачного дыма
- День конца средневековья (End of the Middle Ages Day)
- Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)
- День бисквита (National Biscuit Day) в США
- День петуха с вином (National Coq Au Vin Day) в США
- День матери на Доминикане
- День чернильного орешка (Oak Apple Day) в Великобритании
- День скрепки (National Paperclip Day) в США
- День пожилых людей в Индонезии
Сегодня именины празднуют: Петр, Николай, Ефим, Федор, Георгий, Модест, Александр, Ефрем, Лаврентий, Аркадий, Касьян, Авдиес, Вит, Крискентия, Муза.
Что происходило 29 мая в прошлые годы
1108 - состоялась битва при Уклесе между войсками кастильцев и альморавидами.
1453 - турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватывает Константинополь.
1630 - Поляки запретили украинским казакам морские походы на турок.
1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить «на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей».
1900 - компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее так станут называть все эскалаторы).
1916 - утвержден официальный флаг президента США.
1919 - наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.
1922 - верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.
1947 - индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».
1959 - верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.
1965 - основан Донецкий национальный университет.
1969 - в аргентинской Кордове вспыхивает восстание против диктатуры.
1970 - компания Гудзонова залива (старейшая в мире фирма из ныне действующих) перенесла свою штаб-квартиру из Англии в Канаду.
1988 - начало визита президента США Рональда Рейгана в CCCP.
2005 - на референдуме во Франции большинство проголосовало против Европейской конституции.
2009 - Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности, во главе с «киберцарем».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 мая. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
День города Симферополя отпразднуют в онлайн-режиме. В этом году мероприятия, посвященные празднованию Дня города Симферополя, пройдут в онлайн-режиме.
Какой сегодня праздник 27 мая. Сегодня, 27 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 26 мая. Сегодня, 26 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 25 мая. Сегодня, 25 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ФСБ России опасаются провокаций против морских судов по пути в Крым
Угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма, сохраняется.
Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз
В Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 28-31 мая.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
14 часов назад
Купание в море повышает риск заражения коронавирусом
7 часов назад
В Симферополе в кладке здания обнаружили надгробные плитыфото
16 часов назад
Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать
17 часов назад
Крымчане стали резко меньше платить за коммуналку
15 часов назад
Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19
Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.