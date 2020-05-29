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Херсонского эк-депутата будут судить за вымогательство у крымчанина

09:04 пятница, 29 мая 2020

Прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении экс-депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен у жителя Крыма.

Как сообщает сайт Прокуратуры АРК, у экс-депутата были двое пособников.

«В ходе досудебного расследования установлено, что депутат Херсонского областного совета, будто в счет погашения долга в более 200 тыс. гривен, безосновательно требовал от потерпевшего денежные средства. Для обеспечения уплаты «долга», обвиняемый вместе с сообщниками организовал похищение двух легковых автомобилей, которые были в употреблении потерпевшего и принадлежали членам его семьи», – говорится в сообщении.

В Прокуратуре АРК напомнили, что 67-летний депутат Херсонского областного совета VII созыва был задержан после получения им части указанного «долга» в размере 100 тысяч гривен. Также во время обыска его нежилых помещений были обнаружены и изъяты ранее похищенные транспортные средства.

Экс-депутата и его двоих пособников будут судить по ч. 1 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 289 УК Украины.

В ведомстве не называют имя и фамилию экс-депутата и его пособников.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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