Происшествия
Херсонского эк-депутата будут судить за вымогательство у крымчанина
Прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении экс-депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен у жителя Крыма.
Как сообщает сайт Прокуратуры АРК, у экс-депутата были двое пособников.
«В ходе досудебного расследования установлено, что депутат Херсонского областного совета, будто в счет погашения долга в более 200 тыс. гривен, безосновательно требовал от потерпевшего денежные средства. Для обеспечения уплаты «долга», обвиняемый вместе с сообщниками организовал похищение двух легковых автомобилей, которые были в употреблении потерпевшего и принадлежали членам его семьи», – говорится в сообщении.
В Прокуратуре АРК напомнили, что 67-летний депутат Херсонского областного совета VII созыва был задержан после получения им части указанного «долга» в размере 100 тысяч гривен. Также во время обыска его нежилых помещений были обнаружены и изъяты ранее похищенные транспортные средства.
Экс-депутата и его двоих пособников будут судить по ч. 1 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 289 УК Украины.
В ведомстве не называют имя и фамилию экс-депутата и его пособников.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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