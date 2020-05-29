Общество
Дожди и прохладная погода ожидаются в Крыму в начале июня
фото © Новости Крыма
Прохладная погода с локальными дождями и грозами ожидает крымчан в первые дни лета.
Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Крымчан ожидает прохладная дождливая погода в первые дни лета с локальными кратковременными дождями и грозами. Максимальная температура воздуха составит 19-24 градусов тепла. Минимальная – 10-15 градусов», – рассказала Любецкая.
Потеплеет, по ее словам, уже с конца следующей недели – с 6 июня температура воздуха значительно поднимется.
«Настоящее лето придет в Крым со следующих выходных – с 6-11 июня. Сможем раздеться. Максимальные температуры составят 23-28 градусов», – поделилась Любецкая.
Согласно данным Крымского гидрометцентра, на предстоящих выходных, 30-31 мая, на полуострове ожидаются дожди и ветер. Температура воздуха составит максимум 25 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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