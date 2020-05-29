Бомбардировщики США недалеко от Крыма сопровождала авиация Украины

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Американские бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс из США к Черному морю. Их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Украинская авиация впервые сопровождала американские бомбардировщики B-1B Lancer во время полета над акваторией Черного море, сообщило Командование ВВС США в Европе в пятницу, 29 мая.

«29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом», - говорится в сообщении,

Как уточняется, бомбардировщики сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики КС-135.

Отметчается, что полет над Европой также включал тренировку по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21.

Благодаря самолетам-заправщикам бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс с базы ВВС Эллсворт.

Кроме того, бомбардировщики B-1B совместно с греческими истребителями F-16 совершили пролет над столицей Северной Македонии Скопье.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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