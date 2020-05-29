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Общество

COVID помог: в Симферополе пара краснокнижных птиц принесла потомство

В симферопольском зооуголке пара белоголовых сипов принесла потомство.

Об этом сообщается на сайте Детского парка.

Как отмечается, это второй случай рождения этих краснокнижных птиц в Крыму в неволе. Так до этого пара сипов принесла потомство в ялтинском зоопарке «Сказка». Специалисты считают, что сипы очень чувствительны к окружающей среде и атмосфере проживания.Симферопольская пара принесла потомство впервые за 20 лет.

«Белоголовые сипы создают свои пары на долгие годы. Наши пернатые питомцы - не исключение. Они появились в зооуголке в начале 2000-х, но потомства ни разу не было», - рассказала зоотехник симферопольского зооуголка Галина Зименко.

Яйцо было снесено еще в феврале, родительские обязанности грифы исполняли по очереди.

«Все 50 дней, пока родители высиживали яйцо, мы ходили возле наших питомцев буквально на цыпочках, чтобы ничем не спугнуть и не отвлечь от их главного занятия. Все это еще совпало с закрытием зооуголка в период самоизоляции. Поэтому белоголовые сипы как никогда были спокойны», - сказала заведующая зооуголком Марина Ковтюх.

Белоголовый сип – достаточно редкая птица. По оценкам специалистов в Крыму осталось не более 150 особей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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