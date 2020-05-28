Жителей Крыма обвинили в экологическом эгоизме

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В Крыму не реализовываются проекты по строительству экотехнопарков, которые специализируются на сортировке и переработке бытовых отходов, из-за «экологического эгоизма» крымчан.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

Ранее Министерство ЖКХ республики сообщало, что республике планируют построить три таких экотехнопарка, где отходы будут утилизировать и захоранивать. Также есть намерение в Ленинском районе реализовать «инвестиционный проект по созданию и развитию полигона твердых коммунальных отходов», на базе которого будет работать один их парков. Еще в республике готовятся возвести девять мусороперегрузочных .

«Предполагалась строительство трех экотехнопарков. Такие планы рассматривались еще в начале этого года. Парки должны были находиться в селе Тургенево Белогорского района, Ленинском и Сакском районах. Но, когда подходит время реализации проектов, всегда находится население, которое говорит, что не хочет жить вблизи мусора. Это такой «экологический эгоизм». Если все контролирующие органы будут следить за экологическим воздействием предприятий, то все поймут, что это еще и рабочие места», - высказал мнение Петров.

Он также считает, что крымские власти должны как можно скорее принять новую территориальную схему обращения с отходами, так как без этого документа невозможно реализовывать инвестиционные проекты.

В конце прошлого года Петров предположил, что в феврале 2020 года после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами в регионе улучшится качество уборки мусора и начнется строительство сортировочных предприятий. Он говорил, что новая терсхема привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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