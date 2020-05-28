Власть
«Земля, тряпки и битое стекло». На пляж в Партените свалили строительный мусор
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в поселке Партенит на пляж свалили строительный мусор.
«Под покровом строжайшей самоизоляции на поселковый пляж вывалили целую кучу земли вперемешку с тряпками, битым стеклом и кореньями», – говорится в сообщении.
По словам Огневой, руководитель Партенитского территориального органа Тарас Гаврилюк выехал на место и провел разъяснительную беседу с арендатором пляжа.
Глава администрации Алушты утверждает, что пляж очистили от мусора.
Ранее Огнева жаловалась на вандалов, которые разрушают город во время эпидемии коронавируса. По ее словам, в одном из парков неизвестные срезали ограждения, а при въезде на западную набережную – разбили бетонные плиты.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю. Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
В Севастополе клещи покусали почти полсотни человек. В Севастополе почти полсотни человек обратились к медикам из-за укусов клещей в мае.
В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом. В центре Керчи речка Мелек-Чесме полностью заросла камышом.
Потенциальным туристам в Крыму расскзали что делать, если встретится гадюка. В Крыму почти лето, режим самоизоляции смягчили. Однако приятная, а теперь еще и «легальная» прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями.
В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус
В Севастополе готовы принимать туристов и смягчить требования на въезде в город.
В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии
На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать
Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра».