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Власть

«Земля, тряпки и битое стекло». На пляж в Партените свалили строительный мусор

11:01 четверг, 28 мая 2020
Алушта

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в поселке Партенит на пляж свалили строительный мусор.

«Под покровом строжайшей самоизоляции на поселковый пляж вывалили целую кучу земли вперемешку с тряпками, битым стеклом и кореньями», – говорится в сообщении.

По словам Огневой, руководитель Партенитского территориального органа Тарас Гаврилюк выехал на место и провел разъяснительную беседу с арендатором пляжа.

Глава администрации Алушты утверждает, что пляж очистили от мусора.

Ранее Огнева жаловалась на вандалов, которые разрушают город во время эпидемии коронавируса. По ее словам, в одном из парков неизвестные срезали ограждения, а при въезде на западную набережную – разбили бетонные плиты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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