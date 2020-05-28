Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии ● В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус ● Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом ● В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония ● Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19
Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки
В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Сегодня у нас один дополнительно заболевший по контактной группе», - сказал он.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 161 человек, три пациента скончались.
В Республике Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них - завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 195 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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