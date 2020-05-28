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Коронавирус в Крыму

Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки

В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Сегодня у нас один дополнительно заболевший по контактной группе», - сказал он.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 161 человек, три пациента скончались.

В Республике Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них - завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 195 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония. В республике 168 человек продолжают лечение от COVID-19.

Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.

Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море. Исследования представителей семейства коронавирусов позволяют говорить о том, что активность возбудителя COVID-19 снижается в морской воде.

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Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

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