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Водный кризис

Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

18:33 четверг, 28 мая 2020
Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

фото © Новости Крыма

Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

Такие данные привели в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

«В мае текущего года общая наполняемость водохранилищ Республики Крым на текущую дату составила 98,2 млн кубометров, что на 7,1 млн кубометров меньше, чем в предыдущем месяце», – сообщили в комитете.

По состоянию на 26 мая крымские водохранилища естественного стока заполнены на 33%, их объем составляет 62,3 млн кубометров. При этом наливные водохранилища наполнены на 36%, объем их наполнения составляет 34,7 млн кубометров.

По данным на начало апреля, запасы воды в Симферопольском водохранилище составляли 11 млн кубометров, в Партизанском – 11,4 млн кубометров, в Аянском – 3 млн кубометров. При этом максимальная емкость водохранилищ: Симферопольского – 36 млн кубометров, Партизанского – 34,4 млн кубометров, Аянского – 3,9 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

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