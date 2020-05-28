Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать

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Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра».

Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений республики со ссылкой на руководителя ведомства Анну Анюхину.

«Приватизация предприятия планируется путем преобразования его в хозяйственное общество, собственником 100% долей участия которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано из унитарного в хозяйственное сообщество. Таким образом, в настоящее время речи об отчуждении имущества не идет. Акционирование ГУП «ПАО «Массандра» позволит сохранить высококонкурентный сегмент рынка по производству и реализации пищевой спиртосодержащей продукции высокого качества, а также более эффективно управлять производством», – сообщила Анюхина.

По словам министра, включение предприятия в план приватизации госимущества на 2020 год реализуется на основании внесенных поправок в федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».

Ранее сегодня Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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