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Власть

Власти Феодосии хотят выяснить как вино попало в ливневку города

19:40 четверг, 28 мая 2020
Феодосия

Администрация Феодосии проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.

«Сейчас занимается муниципальный контроль. Полностью обследует всю линию. Предположительно, (слил) наш винзавод, который находится в этом районе, – рассказал Бовтуненко. – Вызваны все: «Вода Крыма», экологи. Подали заявление в соответствующие инстанции. Разбираемся».

По его словам, администрация выявила этот факт рано утром. Жидкость, попавшая в ливневку, как уточнил Бовтуненко, имеет темный красноватый цвет и пахнет дрожжами.

«Мы работаем. Будем наказывать однозначно. Мы уже больше года занимаемся непосредственно ликвидацией несанкционированных сливов. А тут такое», – сообщил Бовтуненко.

Он обратил внимание, что практически исчез запах канализационных вод, который раньше исходил из ливневки. Недавно был наказан очередной нарушитель, который сливал отходы в ливневую канализацию. Сейчас рабочая группа проводит проверку по факту данного нарушения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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