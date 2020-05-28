Власть
Власти Феодосии хотят выяснить как вино попало в ливневку города
Администрация Феодосии проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом.
Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.
«Сейчас занимается муниципальный контроль. Полностью обследует всю линию. Предположительно, (слил) наш винзавод, который находится в этом районе, – рассказал Бовтуненко. – Вызваны все: «Вода Крыма», экологи. Подали заявление в соответствующие инстанции. Разбираемся».
По его словам, администрация выявила этот факт рано утром. Жидкость, попавшая в ливневку, как уточнил Бовтуненко, имеет темный красноватый цвет и пахнет дрожжами.
«Мы работаем. Будем наказывать однозначно. Мы уже больше года занимаемся непосредственно ликвидацией несанкционированных сливов. А тут такое», – сообщил Бовтуненко.
Он обратил внимание, что практически исчез запах канализационных вод, который раньше исходил из ливневки. Недавно был наказан очередной нарушитель, который сливал отходы в ливневую канализацию. Сейчас рабочая группа проводит проверку по факту данного нарушения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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