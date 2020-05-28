Власти Феодосии хотят выяснить как вино попало в ливневку города

Администрация Феодосии проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.

«Сейчас занимается муниципальный контроль. Полностью обследует всю линию. Предположительно, (слил) наш винзавод, который находится в этом районе, – рассказал Бовтуненко. – Вызваны все: «Вода Крыма», экологи. Подали заявление в соответствующие инстанции. Разбираемся».

По его словам, администрация выявила этот факт рано утром. Жидкость, попавшая в ливневку, как уточнил Бовтуненко, имеет темный красноватый цвет и пахнет дрожжами.

«Мы работаем. Будем наказывать однозначно. Мы уже больше года занимаемся непосредственно ликвидацией несанкционированных сливов. А тут такое», – сообщил Бовтуненко.

Он обратил внимание, что практически исчез запах канализационных вод, который раньше исходил из ливневки. Недавно был наказан очередной нарушитель, который сливал отходы в ливневую канализацию. Сейчас рабочая группа проводит проверку по факту данного нарушения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров. Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

В США рекомендуют Украине не возобновлять подачу воды в Крым. Бывший посол США на Украине Джон Хербст во время онлайн конференции порекомендовал руководству страны не возобновлять подачу воды в Крым.

В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам. Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.

Из ливневок Феодосии запахло вином. Сегодня ночью был осуществлен выброс жидких отходов с характерным винным запахом в городскую систему ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.