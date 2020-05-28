В Ялте сотрудник Госкомрегистра с нарушениями оформил дом и земельный участок

По итогам комплексной тематической проверки, проводившейся в Ялтинском городском управлении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, прекращены трудовые отношения еще с одним сотрудником.

Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Мониторинг выявил многочисленные нарушения требований федерального законодательства со стороны госслужащего. Например, несмотря на явные противоречия сведений о наличии капитальных строений на земельном участке в договоре дарения и техническом плане, сотрудник все же оформил жилой дом за заявителем. Кроме того, установлен факт регистрации сделки по продаже квартиры без нотариально удостоверенного согласия супруга продавца, что обязательно по закону. Явным несоблюдением норм законодательства стала и регистрация за иностранным гражданином земельного участка, бесплатно предоставленного тому органом местного самоуправления.

«Помимо просчетов при исполнении служебных обязанностей сотрудник умолчал об одном инциденте, который приводил бы к конфликту интересов. Причем ранее к нему уже применялись дисциплинарные меры в виде замечания и выговора. По итогам служебной проверки стало очевидно, что с такими специалистами нам не по пути. Он признал допущенные нарушения и был освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе», — сообщил Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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