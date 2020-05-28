В Ялте снова будут проводить субботники

Ближайшее общегородское мероприятие по уборке территории запланировано на 30 мая, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

По инициативе главы администрации Ялты Ивана Имгрунта территория города поделена на «зоны ответственности» и эта система регулярно подтверждает свою эффективность, так как санитарная очистка проводится во всех районах, на всех улицах города. Особое внимание уделяется многолетним скоплениям мусора.

— Приводить в порядок город можно и нужно даже в режиме повышенной готовности. Естественно, во время субботника необходимо придерживаться мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, то есть работать в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Приглашаем всех жителей региона присоединиться к нашему субботнику и внести свой вклад в наведение чистоты в городе. Мы достойны жить в чистой, благоустроенной Ялте, – подчеркнул глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Традиционно в общегородском субботнике примут участие сотрудники администрации города Ялта и руководители структурных подразделений, а также подведомственных учреждений, депутаты Ялтинского городского совета и сотрудники муниципальных предприятий, которые будут работать на закрепленных участках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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